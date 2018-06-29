Олег Гайдукевич о деле Кныровича: посадить надо тех чиновников, кто брал взятки

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Первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич выступил против возможного тюремного заключения бизнесмена Александра Кныровича.

«Мне не нравится Кнырович, но шесть лет ему давать не надо, он создал фирму, платит людям зарплату, налоги, он приносит пользу! Ему надо дать возможность компенсировать ущерб государству и дать возможность работать дальше! А в тюрьму посадить всех тех чиновников, кто брал взятки, они не нужны, их легко заменить, их отсутствие никто не заметит!! Вырастить бизнес сложнее!» — написал Гайдукевич-младший на своей странице в «Фейсбуке».


«Если надо, то я буду сидеть в тюрьме». Последнее слово бизнесмена Кныровича

28 июня на процессе по делу Кныровича в суде Фрунзенского района Минска сторона обвинения попросила приговорить его к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Бизнесмен, соучредитель компании «СарматТермо-Инжиниринг» обвиняется в неуплате налогов и даче взятки. Приговор будет оглашен 4 июля.

 

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Тэги: дело Кныровича Персона: Олег Гайдукевич Александр Кнырович

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