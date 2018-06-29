Стали известны все пары 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в России

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28 июня завершился групповой этап чемпионата мира по футболу-2018, проходящего в России.

В первом раунде плей-офф сыграют:

Франция – Аргентина (30 июня, 17:00);

Уругвай – Португалия (30 июня, 21:00);

Испания – Россия (1 июля, 17:00);


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Хорватия – Дания (1 июня, 21:00);

Бразилия – Мексика (2 июля, 17:00);

Бельгия – Япония (2 июля, 21:00);

Швеция – Швейцария (3 июля, 17:00);

Колумбия – Англия (3 июля, 21:00).

Напомним, в плей-офф сенсационно не смогли пробиться действующий чемпион мира сборная Германии, которая в заключительном туре уступила команде Южной Кореи.

Помимо вылета Германии очень необычные и интересные события на групповом этапе развернулись в квартете Н.

Так, после трех матчей у сборных Сенегала и Японии были абсолютно одинаковые основные показатели: по 4 очка, разница мячей 4:4, очная встреча завершилась со счетом 2:2.

Япония и Сенегал делили 2-3 места в группе. Но в плей-офф выйти могла только одна команда (первое место в квартете заняли колумбийцы с 6 очками).

В итоге 1/8 финала прошли японцы. Сенегал остался за бортом, поскольку ее игроки получили больше желтых карточек (6), чем футболисты из Японии (4).

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018

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