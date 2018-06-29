В реке в Беловежской пуще обнаружено несколько десятков мертвых особей рыбы

28 июня в СМИ появилась информация, что в реке в Беловежской пуще отмечен мор рыбы. Как выяснилось, он не носит массовый характер – обнаружены лишь пару десятков мертвых особей.

Они были найдены местными рыбаками в Беловежской пуще в реке Правая Лесная.