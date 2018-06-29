В реке в Беловежской пуще обнаружено несколько десятков мертвых особей рыбы

/ Происшествия
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28 июня в СМИ появилась информация, что в реке в Беловежской пуще отмечен мор рыбы. Как выяснилось, он не носит массовый характер – обнаружены лишь пару десятков мертвых особей.


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Они были найдены местными рыбаками в Беловежской пуще в реке Правая Лесная.

«Местность там сильно заболоченная и трудно проходимая. Источников загрязнения в этих местах нет и быть не может. Обнаружены два-три десятка мертвых особей рыбы, в основном мелкой. Это налим, плотва, окунь. Содержание кислорода в воде в норме — 7-8%. Визуально вода чистая, прозрачная. По результатам анализов можно будет судить, что именно вызвало гибель рыбы», — рассказал БЕЛТА заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Маслобоев.

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Тэги: мор рыбы Персона: Михаил Маслобоев Город: Каменец

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