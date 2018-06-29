Неофициально: Дмитрий Дашкевич задержан по дороге в Куропаты, куда он вез новые кресты

Защитники Куропат собирались 29 июня установить новые кресты рядом с развлекательным комплексом с рестораном «Поедем поедим». Они везли кресты к урочищу на грузовой машине. Лидер «Молодго фронта» (организация не зарегистрирована в Беларуси) Дмитрий Дашкевич вел прямую трансляцию этой поездки на Фейсбуке.

Исходя из видео и закадровых комментариев Дашкевича, по дороге грузовик был остановлен экипажем ГАИ.

Как написал в Фейсбуке блогер Эдуард Пальчис, Дашкевич был задержан, а фура арестована.

Напомним, активисты пикетируют ресторан «Поедем поедим», открывшийся в Куропатах в непосредственной близости к зоне мест массовых захоронений жертв политических репрессий.

Также сообщается о попытках милиции задерживать других защитников Куропат. В Фейсбуке активист общественной кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков сообщил, что в частный дом общественной активистки и режиссера Ольги Николайчик с самого утра пытаются попасть сотрудники милиции.

В Куропатах сейчас находится около 20 человек.