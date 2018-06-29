СМИ: новым главой «БПС-Сбербанка» может стать Игорь Меркулов

Главой белорусской дочки «Сбербанка» может стать управляющий Омского отделения Игорь Меркулов.

Об этом сообщает белорусское издание infobank.by .

«Необходимые документы для согласования кандидатуры Игоря Меркулова на должность председателя правления БПС-Сбербанка были поданы. Его назначение произойдет, как только будет получено согласие регулятора», — пояснили ИА « Омск Здесь » в пресс-службе «Сбербанка».

О скором назначении нового главы «БПС-Сбербанка» заявил журналистам Герман Греф 27 июня по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. «Мы сейчас меняем руководство нашего банка. Скоро приступит к деятельности новый руководитель банка», - цитирует БелТА слова председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа.

Российскому «Сбербанку» принадлежит 98,43% акций «БПС-Сбербанка». Банк занимает 3-е место по размерам активов среди белорусских банков. С марта 2018 года обязанности председателя правления «БПС-Сбербанка» исполняет зампред правления Андрей Савченко.

Игорь Меркулов работает на должности управляющего Омского отделения Сбербанка России с июня 2011 года, общий стаж работы банкира в «Сбербанке» — 21 год.