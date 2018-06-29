СМИ: новым главой «БПС-Сбербанка» может стать Игорь Меркулов
Главой белорусской дочки «Сбербанка» может стать управляющий Омского отделения Игорь Меркулов.
Об этом сообщает белорусское издание
«Необходимые документы для согласования кандидатуры Игоря Меркулова на должность председателя правления БПС-Сбербанка были поданы. Его назначение произойдет, как только будет получено согласие регулятора», — пояснили ИА «
О скором назначении нового главы «БПС-Сбербанка» заявил журналистам Герман Греф 27 июня
Российскому «Сбербанку» принадлежит 98,43% акций «БПС-Сбербанка». Банк занимает 3-е место по размерам активов среди белорусских банков. С марта 2018 года обязанности председателя правления «БПС-Сбербанка» исполняет зампред правления Андрей Савченко.
Игорь Меркулов работает на должности управляющего Омского отделения Сбербанка России с июня 2011 года, общий стаж работы банкира в «Сбербанке» — 21 год.
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