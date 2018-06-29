Минспорта предлагает увеличить срок безвиза до 21 дня

Министерство спорта и туризма выступает за увеличение срока безвизового въезда и пребывания иностранных граждан на территории Беларуси до 21 дня. Об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук 29 июня депутатам в Палате представителей, передает БелаПАН .

«Ждем решения пока. Решение уже было принято, уже отправлено (на утверждение главы государства. — БелаПАН.), сейчас вернули назад на доработку, — сказал Ковальчук. — Стоит вопрос об увеличении срока больше 10 дней. Может быть, 15 дней будет. Может быть, еще больше, чем 15, пока я не могу сказать».

По его словам, Минспорта выступает за максимально возможное увеличение срока безвиза, так как это позволит иностранцам приезжать на лечение в белорусские санатории. «Мы сможем оказывать и медицинские услуги людям. У нас достаточное количество санаториев, — сказал Ковальчук. — Можно приезжать на 20-21 день или, по крайней мере, на 15 дней. Например, пять дней диагностика, 10 дней можно делать лечение, процедуры. Поэтому мы выступаем за увеличение».

Ковальчук сообщил, что одновременно с вопросом об увеличении срока безвиза обсуждается и возможность расширения списка стран, граждане которых смогут приезжать в Беларусь без визы.

По его словам, пока не планируется расширять безвизовый въезд на тех иностранцев, которые прибывают в Беларусь наземным транспортом. «Механизм останется тот же — через аэропорты. Нам надо свои аэропорты развивать, в том числе региональные», — сказал Ковальчук.

Он отметил, что обсуждение предлагаемых изменений состоится в ближайшее время. «Наверное, больше всего вопросов будет со стороны силовых структур, потому что очень тонкий вопрос, надо проработать большой объем информации, какой-то механизм отработать, — сказал Ковальчук. — Но я думаю, что при разумном правильном подходе все возможно».

С 1 января 2018 года на территории туристско-рекреационной зоны «Брест» и на территории парка «Августовский канал» для иностранцев действует безвизовый режим до 10 дней. Количество безвизовых дней для иностранцев, прибывающих в Беларусь через аэропорт Минск, — пять.