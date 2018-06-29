Государственный долг увеличился с начала года на 0,7%

/ Экономика
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Государственный долг Беларуси на 1 июня 2018 года составил 42,5 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 292,5 млн рублей, или на 0,7%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2018 года составил 16,4 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 332,0 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,0%, сообщает пресс-служба Минфина Беларуси.

В январе-мае 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1 064,9 млн долларов США:

  • 600,0 млн долларов США – еврооблигации;
  • 377,0 млн долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;
  • 52,7 млн долларов США – МБРР;
  • 33,1 млн долларов США – банков КНР;
  • 2,1 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1 309,9 млн долларов США:

  • 800,0 млн долларов США – еврооблигации;
  • 213,4 млн долларов США – банки КНР;
  • 174,6 млн долларов США – Правительство Российской Федерации;
  • 88,3 млн долларов США – ЕФСР;
  •  32,5 млн долларов США – МБРР;
  • 0,7 млн долларов США – США;
  • 0,4 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2018 года составил 9,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 130,9 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

За январь-май 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 205,0 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 171,5 млн долларов США и 23,1 млн рублей.

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Тэги: внешний государственный долг государственный долг

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