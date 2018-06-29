Лукашенко: мировое сообщество снова сталкивается с «демонами нетерпимости»

Мировое сообщество снова сталкивается с «демонами нетерпимости». Об этом Александр Лукашенко заявил 29 июня на мероприятии, посвященном памяти жертв нацизма на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец».

«Послевоенное устройство на многие десятилетия обеспечило баланс безопасности и мира на континенте. И казалось, что уроки Второй мировой войны, общие для всех, навсегда усвоены человечеством. Но сегодня мы видим, что прошлое нас не оставляет. Многие не признают государственных границ. Мировое сообщество снова сталкивается с «демонами нетерпимости», которые разжигают ненависть и провоцируют насилие», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА .

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь убеждена в необходимости начать новый масштабный международный диалог, направленный на преодоление всех противоречий.

«Диалог, дефицит которого отчетливо ощущается в нынешних геополитических отношениях», — отметил он.

Только через доверие, уважение и открытый, честный разговор возможно прийти к реальному укреплению международной безопасности, сообща противостоять враждебности, ненависти и фанатизму, обеспечить детям счастливое будущее, выразил уверенность белорусский лидер.