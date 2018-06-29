Лукашенко вместе с президентами Германии и Австрии посещает мемориал «Тростенец»

Александр Лукашенко вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом 29 июня посещает мемориальный комплекс «Тростенец».

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, главы трех государств по пути к мемориальному кладбищу Благовщина — месту проведения митинга-реквиема — прошли мимо архитектурно-скульптурных сооружений, символизирующих вагоны, в которых привозили людей в концлагерь.

«В окнах этих «вагонов» видны горящие лампады и цветы. При этом на фонограмме слышны звуки приближающегося поезда, голоса людей на разных языках, детские крики», — говорится в сообщении.

Информационной компании БелаПАН было отказано в аккредитации на мероприятия с участием президентов в Тростенце без объяснения причин.

Тростенец — одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в 1941-1944 годы. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти Освенцим, Майданек и Треблинка. В Тростенце погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию, Чехословакию. По официальным данным, в Тростенце уничтожено более 200 тыс. человек из разных стран.