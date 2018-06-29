Дмитрия Дашкевича и Егора Лаврухина отпустили из милиции

Защитников Куропат Дмитрия Дашкевича и Егора Лаврухина отпустили из Ленинского РУВД, сообщила в Фейсбуке Анастасия Дашкевич.

На активистов составили протокол по статье 12.17 КоАП Беларуси (Hарушение правил торговли и оказания услуг населению).

Сейчас они направляются в урочище Куропаты.

Задержание Дмитрия Дашкевича, Егора Лаврухина и Валерия Минца произошло по дороге в Куропаты, куда они везли три креста для установки возле пикетируемого ресторана «Поедем поедим».