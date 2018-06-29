Дмитрия Дашкевича и Егора Лаврухина отпустили из милиции

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Защитников Куропат Дмитрия Дашкевича и Егора Лаврухина отпустили из Ленинского РУВД, сообщила в Фейсбуке Анастасия Дашкевич.

На активистов составили протокол по статье 12.17 КоАП Беларуси (Hарушение правил торговли и оказания услуг населению).


Неофициально: в Минске задержаны Дмитрий Дашкевич и еще два активиста

Сейчас они направляются в урочище Куропаты.

Задержание Дмитрия Дашкевича, Егора Лаврухина и Валерия Минца произошло по дороге в Куропаты, куда они везли три креста для установки возле пикетируемого ресторана «Поедем поедим».

Автомобиль ГАИ остановил грузовик с крестами. Вслед за ним подъехала машина с людьми в штатском, которые задержали Дашкевича и других активистов. Грузовик с крестами также был задержан, передает БелаПАН.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: задержания Куропаты Бульбаш-холл Персона: Дмитрий Дашкевич Егор Лаврухин Анастасия Дашкевич Город: Минск

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