Дмитрия Дашкевича и Егора Лаврухина отпустили из милиции
Защитников Куропат Дмитрия Дашкевича и Егора Лаврухина отпустили из Ленинского РУВД, сообщила в Фейсбуке Анастасия Дашкевич.
На активистов составили протокол по статье 12.17 КоАП Беларуси (Hарушение правил торговли и оказания услуг населению).
Сейчас они направляются в урочище Куропаты.
Задержание Дмитрия Дашкевича, Егора Лаврухина и Валерия Минца произошло по дороге в Куропаты, куда они везли три креста для установки возле пикетируемого ресторана «Поедем поедим».
Автомобиль ГАИ остановил грузовик с крестами. Вслед за ним подъехала машина с людьми в штатском, которые задержали Дашкевича и других активистов. Грузовик с крестами также был задержан, передает
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