Сотрудник жодинской тюрьмы умер во время сдачи нормативов

Старший контролер жодинской тюрьмы № 8​ Вадим Ильюшонок умер на стадионе сразу после кросса. По словам родственников, год назад ему сняли группу ЛФК, хотя у него были проблемы с сердцем.

«В тот день они сдавали квартальные зачеты, сразу в самой тюрьме, потом пошли на стадион на улицу Советскую. Жара была 29 градусов. Вадим пробежал полтора километра, стало плохо, он умер прямо возле беговой дорожки. Накануне у Вадима схватило сердце, его откачивали и все равно заставили бежать», — передает TUT.by слова родных погибшего.

Как рассказывает семья Ильюшонка, лет шесть у мужчины были проблемы с сердцем, давление было повышенным. Прошлый раз нормативы старший контролер сдал «потихонечку и тяжело».

Погибшему было 40 лет, в тюрьме он проработал больше 20-ти.