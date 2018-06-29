Увеличение срока планирования законопроектной деятельности может удвоить ВВП — Мясникович
Председатель Совета Республики считает целесообразным предусмотреть двухлетнее, а не на один год, как сложилась практика, планирование законопроектной деятельности.
Об этом чиновник заявил на закрытии весенней сессии верхней палаты парламента, передает
Михаил Мясникович отметил, что перед всеми ветвями власти поставлена целевая задача обеспечить в 2025 году ВВП страны в объеме 100 млрд долларов. «Парламент и правительство должны сформировать действенное и эффективное законодательство, обеспечивающее выполнение этой целевой задачи. Дело очень сложное, ответственное, и готовых рецептов пока нет. В качестве конструктивного шага полагаю целесообразным предусмотреть двухлетнее, а не на один год, как сложилась практика, планирование законопроектной деятельности, то есть на 2019-2020 годы», — сказал председатель Совета Республики.
Такой подход заложит правовую основу для удвоения ВВП к концу 2025 года, убежден Мясникович.
«Уже сейчас надо нарабатывать перечень законопроектов к указу, чтобы документ можно было принять не в конце года, а раньше», — добавил он.
Обсудим?