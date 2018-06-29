Увеличение срока планирования законопроектной деятельности может удвоить ВВП — Мясникович

Председатель Совета Республики считает целесообразным предусмотреть двухлетнее, а не на один год, как сложилась практика, планирование законопроектной деятельности.

Об этом чиновник заявил на закрытии весенней сессии верхней палаты парламента, передает БЕЛТА .

Михаил Мясникович отметил, что перед всеми ветвями власти поставлена целевая задача обеспечить в 2025 году ВВП страны в объеме 100 млрд долларов. «Парламент и правительство должны сформировать действенное и эффективное законодательство, обеспечивающее выполнение этой целевой задачи. Дело очень сложное, ответственное, и готовых рецептов пока нет. В качестве конструктивного шага полагаю целесообразным предусмотреть двухлетнее, а не на один год, как сложилась практика, планирование законопроектной деятельности, то есть на 2019-2020 годы», — сказал председатель Совета Республики.

Такой подход заложит правовую основу для удвоения ВВП к концу 2025 года, убежден Мясникович.

«Уже сейчас надо нарабатывать перечень законопроектов к указу, чтобы документ можно было принять не в конце года, а раньше», — добавил он.