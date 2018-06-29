Увеличение срока планирования законопроектной деятельности может удвоить ВВП — Мясникович

/ Экономика
Просмотров: 4 Комментариев: 0

Председатель Совета Республики считает целесообразным предусмотреть двухлетнее, а не на один год, как сложилась практика, планирование законопроектной деятельности.

Об этом чиновник заявил на закрытии весенней сессии верхней палаты парламента, передает БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что перед всеми ветвями власти поставлена целевая задача обеспечить в 2025 году ВВП страны в объеме 100 млрд долларов. «Парламент и правительство должны сформировать действенное и эффективное законодательство, обеспечивающее выполнение этой целевой задачи. Дело очень сложное, ответственное, и готовых рецептов пока нет. В качестве конструктивного шага полагаю целесообразным предусмотреть двухлетнее, а не на один год, как сложилась практика, планирование законопроектной деятельности, то есть на 2019-2020 годы», — сказал председатель Совета Республики.

Такой подход заложит правовую основу для удвоения ВВП к концу 2025 года, убежден Мясникович.

«Уже сейчас надо нарабатывать перечень законопроектов к указу, чтобы документ можно было принять не в конце года, а раньше», — добавил он.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: законопроект Совет Республики ВВП Персона: Михаил Мясникович

Другие материалы на эту тему:

План индустриализации страны похож на хождение по граблям

План индустриализации страны похож на хождение по граблям

Выполнима ли миссия правительства по удвоению экономики?

Выполнима ли миссия правительства по удвоению экономики?

Белорусская экономика притормозила — «анаболики» закончились

Белорусская экономика притормозила — «анаболики» закончились

Валютная выручка Беларуси выросла более чем на 20%

Валютная выручка Беларуси выросла более чем на 20%

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте