Лукашенко принял президента Германии и передал привет Меркель

/ Беларусь-ЕС
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Встреча Александра Лукашенко с Франком-Вальтером Штайнмайером прошла во Дворце Независимости.

Лукашенко поблагодарил Германию за большой вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС, передает БЕЛТА. Он добавил, что Штайнмайера хорошо знают в Беларуси и его сегодняшний приезд в Минск будет иметь серьезный, положительный резонанс в нашем обществе.

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«Вы не в первый раз в Минске и во Дворце Независимости, — подчеркнул он. — "Нормандская четверка" это в том числе и ваше детище. И было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы это помним, тем более что все, о чем мы говорили тогда с Ангелой Меркель, мы реализовали».

Александр Лукашенко передал Меркель «самые лучшие пожелания от белорусского народа».

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Тэги: Беларусь-Германия встреча президентов Дворец Независимости Персона: Франк-Вальтер Штайнмайер Город: Минск

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