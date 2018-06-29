Лукашенко принял президента Германии и передал привет Меркель
Встреча Александра Лукашенко с Франком-Вальтером Штайнмайером прошла во Дворце Независимости.
Лукашенко поблагодарил Германию за большой вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС, передает
«Вы не в первый раз в Минске и во Дворце Независимости, — подчеркнул он. — "Нормандская четверка" это в том числе и ваше детище. И было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы это помним, тем более что все, о чем мы говорили тогда с Ангелой Меркель, мы реализовали».
Александр Лукашенко передал Меркель «самые лучшие пожелания от белорусского народа».
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