Видеофакт. В Румынии перевернулся туристический автобус с украинскими детьми

/ Происшествия
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На территории румынского курортного города Констанца перевернулся автобус с гражданами Украины, которые возвращались с отдыха в Болгарии.

В автобусе находилось 49 детей и 11 взрослых, сообщает Укринформ. В результате аварии трое детей 10, 13 и 14 лет получили травмы, их доставили в местную больницу.

 

 

По предварительным данным, авария произошла по вине 52-летнего водителя, гражданина Украины, который потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.

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Тэги: Украина-Румыния туристический автобус перевернулся автобус Город: Констанца

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