Видеофакт. В Румынии перевернулся туристический автобус с украинскими детьми
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На территории румынского курортного города Констанца перевернулся автобус с гражданами Украины, которые возвращались с отдыха в Болгарии.
В автобусе находилось 49 детей и 11 взрослых, сообщает
По предварительным данным, авария произошла по вине 52-летнего водителя, гражданина Украины, который потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.
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