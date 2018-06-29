Видеофакт. В Румынии перевернулся туристический автобус с украинскими детьми

На территории румынского курортного города Констанца перевернулся автобус с гражданами Украины, которые возвращались с отдыха в Болгарии.

В автобусе находилось 49 детей и 11 взрослых, сообщает Укринформ . В результате аварии трое детей 10, 13 и 14 лет получили травмы, их доставили в местную больницу.

По предварительным данным, авария произошла по вине 52-летнего водителя, гражданина Украины, который потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.