С июля безбилетных школьников будут штрафовать

/ Общество
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Учащиеся учреждений среднего образования не смогут пользоваться бесплатно услугами общественного транспорта до сентября. Исключением является проезд в Минске.

Соответствующая норма была закреплена постановлением Совмина от 16 февраля 2011 года и в решении Мингорсовета от 13 сентября 2016 года.

Ученики из учреждений общего среднего и специального образования (интернаты, ЦКРОиР и т.д.) имеют право на бесплатный проезд от места проживания к месту учебы с сентября по июнь включительно. Проживающим в столице школьникам разрешено бесплатно ездить в дни летних каникул. В Минском районе действует общее правило.

С 1 июля за проезд на общественном транспорте без билета детям в регионах грозит штраф.

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Тэги: оплата проезда школьники транспорт общественный транспорт

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