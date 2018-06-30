С июля безбилетных школьников будут штрафовать

Учащиеся учреждений среднего образования не смогут пользоваться бесплатно услугами общественного транспорта до сентября. Исключением является проезд в Минске.

Соответствующая норма была закреплена постановлением Совмина от 16 февраля 2011 года и в решении Мингорсовета от 13 сентября 2016 года.

Ученики из учреждений общего среднего и специального образования (интернаты, ЦКРОиР и т.д.) имеют право на бесплатный проезд от места проживания к месту учебы с сентября по июнь включительно. Проживающим в столице школьникам разрешено бесплатно ездить в дни летних каникул. В Минском районе действует общее правило.

С 1 июля за проезд на общественном транспорте без билета детям в регионах грозит штраф.