Лукашенко назначил нового замглавы КГБ

Президент произвел кадровые назначения в руководстве силового ведомства.

Новые должности получили:

Калач Владимир — заместитель председателя КГБ;

Реуцкий Дмитрий – начальник УКГБ по Минску и Минской области;

Столярчук Олег — начальник УКГБ по Витебской области;

Терехов Александр — начальник УКГБ по Могилевской области;

Неверовский Александр — начальник УКГБ по Гродненской области;

Гладышев Сергей — начальник УКГБ по Брестской области;

Езерский Вячеслав — начальник ГУО «Институт национальной безопасности».

Владимир Калач ранее руководил УКГБ по Минску и области, а Дмитрий Реуцкий — одним из главных управлений центрального аппарата комитета, передает БелаПАН . Олег Столярчук ранее возглавлял Институт национальной безопасности, а его преемник Вячеслав Езерский работал в должности начальника УКГБ по Брестчине, на которую теперь назначен Сергей Гладышев. Рокировка произошла в руководстве управлений ведомства по Могилевской и Гродненской областям.

Лукашенко сказал, что возлагает на силовиков большое доверие: вокруг страны неспокойно и их задача — это внутренняя безопасность.

Председатель КГБ Валерий Вакульчик уточнил, что ко всем кадровым решениям готовились более полгода.