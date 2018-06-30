Лукашенко назначил нового замглавы КГБ

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Президент произвел кадровые назначения в руководстве силового ведомства.

Новые должности получили:

  • Калач Владимир — заместитель председателя КГБ;
  • Реуцкий Дмитрий – начальник УКГБ по Минску и Минской области;
  • Столярчук Олег — начальник УКГБ по Витебской области;
  • Терехов Александр — начальник УКГБ по Могилевской области;
  • Неверовский Александр — начальник УКГБ по Гродненской области;
  • Гладышев Сергей — начальник УКГБ по Брестской области;
  • Езерский Вячеслав — начальник ГУО «Институт национальной безопасности».

Владимир Калач ранее руководил УКГБ по Минску и области, а Дмитрий Реуцкий — одним из главных управлений центрального аппарата комитета, передает БелаПАН. Олег Столярчук ранее возглавлял Институт национальной безопасности, а его преемник Вячеслав Езерский работал в должности начальника УКГБ по Брестчине, на которую теперь назначен Сергей Гладышев. Рокировка произошла в руководстве управлений ведомства по Могилевской и Гродненской областям. 

Лукашенко сказал, что возлагает на силовиков большое доверие: вокруг страны неспокойно и их задача — это внутренняя безопасность. 

Председатель КГБ Валерий Вакульчик уточнил, что ко всем кадровым решениям готовились более полгода.

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Тэги: КГБ кадровые назначения Персона: Александр Лукашенко Владимир Калач Валерий Вакульчик Дмитрий Реуцкий Олег Столярчук Вячеслав Езерский

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