Лукашенко назначил нового замглавы КГБ
Президент произвел кадровые назначения в руководстве силового ведомства.
Новые должности получили:
- Калач Владимир — заместитель председателя КГБ;
- Реуцкий Дмитрий – начальник УКГБ по Минску и Минской области;
- Столярчук Олег — начальник УКГБ по Витебской области;
- Терехов Александр — начальник УКГБ по Могилевской области;
- Неверовский Александр — начальник УКГБ по Гродненской области;
- Гладышев Сергей — начальник УКГБ по Брестской области;
- Езерский Вячеслав — начальник ГУО «Институт национальной безопасности».
Владимир Калач ранее руководил УКГБ по Минску и области, а Дмитрий Реуцкий — одним из главных управлений центрального аппарата комитета, передает
Лукашенко сказал, что возлагает на силовиков большое доверие: вокруг страны неспокойно и их задача — это внутренняя безопасность.
Председатель КГБ Валерий Вакульчик уточнил, что ко всем кадровым решениям готовились более полгода.
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