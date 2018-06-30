Северинца и Николайчик арестовали на 10 суток

/ Политика
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Суд Фрунзенского района Минска 30 июня вынес решение об административном аресте сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца и активистки Ольги Николайчик.

Северинец был задержан в субботу утром сотрудниками ОМОНа возле дома, где проживает. После задержания его доставили в суд. Николайчик задержали с двумя другими активистами.

Административные протоколы в отношении Северинца были составлены в связи с его участием в акциях протеста против работы рядом с урочищем Куропаты развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим», передает БелаПАН.

В отношении Северинца рассматривались более пяти протоколов: за участие в несанкционированной акции, препятствие работе общественного учреждения, мелкое хулиганство, сопротивление требованиям сотрудников милиции, нарушение правил дорожного движения.

По информации из соцсетей, Николайчик также арестована на 10 суток.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: белорусская оппозиция Куропаты суд Фрунзенского района Персона: Павел Северинец Ольга Николайчик Город: Минск

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