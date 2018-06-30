Северинца и Николайчик арестовали на 10 суток

Суд Фрунзенского района Минска 30 июня вынес решение об административном аресте сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца и активистки Ольги Николайчик.

Северинец был задержан в субботу утром сотрудниками ОМОНа возле дома, где проживает. После задержания его доставили в суд. Николайчик задержали с двумя другими активистами.

Административные протоколы в отношении Северинца были составлены в связи с его участием в акциях протеста против работы рядом с урочищем Куропаты развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим», передает БелаПАН .

В отношении Северинца рассматривались более пяти протоколов: за участие в несанкционированной акции, препятствие работе общественного учреждения, мелкое хулиганство, сопротивление требованиям сотрудников милиции, нарушение правил дорожного движения.

По информации из соцсетей, Николайчик также арестована на 10 суток.