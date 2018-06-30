Франция обыграла Аргентину в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу

Сборная Франции стала первым четвертьфиналистом проходящего в России чемпионата мира по футболу.

30 июня в Казани команда Дидье Дешама обыграла сборную Аргентины — 4:3 (1:1, 3:2). У французов дублем отметился Килиан Мбаппе, еще по голу забили Антуан Гризманн (с пенальти) и Бенжамен Павар, у аргентинцев забивали Анхель Ди Мария, Габриэль Меркадо и Серхио Агуэро.

Это лишь третья победа Франции в очных встречах с Аргентиной, у южноамериканцев шесть побед.

Франция выигрывала чемпионат мира в 1998 году, Аргентина дважды побеждала на мундиалях — в 1978 и 1986 годах. На прошлом чемпионате мира в 2014 году в Бразилии Аргентина проиграла в финале Германии, а Франция уступила немцам в четвертьфинале.

В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Уругвай — Португалия. Этот матч пройдет сегодня в Сочи в 21:00 по минскому времени.