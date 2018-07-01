ФИФА исключила Диего Марадону из «пула легенд» за плохое поведение

/ Спорт
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ФИФА разорвала сотрудничество с бывшим нападающим сборной Аргентины, а сейчас одним из топ-менеджеров брестского «Динамо» Диего Марадоной.

 

 

57-летний аргентинец входил в так называемый «пул легенд», сформированный президентом ФИФА Джанни Инфантино специально для чемпионата мира в России.

За каждый день пребывания на ЧМ-2018 Марадона получал 11 тысяч евро. ФИФА также оплачивала его расходы на транспорт и жилье.

Решение прекратить сотрудничество с Марадоной принято в связи с его поведением на матче Аргентины и Нигерии 26 июня в Санкт-Петербурге. Празднуя победный гол (аргентинцы выиграли 2:1), Марадона показывал средний палец, сообщает Sports.ru.

Фото instagram.com/gliautogol

30 июня сборная Аргентины завершила участие в чемпионате мира, проиграв в 1/8 финале команде Франции со счетом 3:4.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Диего Марадона Джанни Инфантино

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