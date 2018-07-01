Что меняется в Беларуси с 1 июля

Подорожание сигарет, изменения в правила ввоза автомобилей и получения шенгенских виз. Naviny.by собрали изменения, которые вступают в силу с начала июля.

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С 1 июля подорожали некоторые марки сигарет. Рост цен составил от 3 до 10 копеек и затронул как сорта, производящиеся на белорусских табачных фабриках, так и импортные сигареты.

На 3 копейки подорожали «Корона» и «Форт». На 5 копеек — Minsk city, Minsk capital, «Премьер QS», «Минск Superslims», «Минск 5 Superslims», некоторые виды NZ, Queen, Pall Mall, Kent, Rothmans, Matrix Blue, Portal One и Portal Gold, а также некоторые виды Winston, LD, Monte Carlo, Sobranie, Kent, Richmond, Aroma Rich и Marlboro, на 10 копеек — некоторые виды Luckies, Kent, Vogue, Camel, Dunhill, L@M, Parliament и два вида Marlboro.

С 1 июля владельцы автомобилей, ввозимых в Беларусь из-за пределов Евразийского экономического союза (Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан), при постановке на учет должны будут предъявлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

Наличия этого документа требует технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Он уже действует в других странах ЕАЭС, в Беларуси его вступление в силу неоднократно переносилось.

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства можно получить в аккредитованных испытательных лабораториях. В Беларуси таких лабораторий три:

- НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин» ГНУ «Объединенный институт машиностроения» Национальной академии наук;

- Испытательный центр «Белавтосертика» научно-исследовательской и испытательной лаборатории транспортных средств филиала БНТУ «Научно-исследовательская часть»;

- ООО «Центромаш».

30 июня закончился период, когда школьники имели право бесплатного пользования общественным транспортом. С 1 июля дети школьного возраста обязаны оплачивать проезд. Это касается всех регионов Беларуси за исключением Минска, где решением горисполкома бесплатный проезд для школьников распространяется и на летние каникулы.

Со 2 июля посольство Литвы в Беларуси будет выдавать шенгенские визы гражданам Беларуси без использования услуг коммерческих посредников. МИД Литвы объясняет этот шаг стремлением сделать прием заявлений более эффективным и прозрачным.

При этом иностранные граждане в Беларуси смогут обращаться за шенгенской визой как непосредственно в дипломатические представительства и консульские учреждения Литвы, так и в визовые центры, с которыми сотрудничает литовская визовая служба.

Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Белорусское правительство поднимает пошлины уже несколько месяцев подряд. Весь объем экспортных пошлин зачисляется в республиканский бюджет и идет на погашение внешней задолженности страны.