Видеофакт. Mash разместил кадры первого допроса захватившего заложницу в московском «Дикси»

В Telegram-канале издания Mash сообщается, что преступника зовут Алексей Хуторянин, ему 38 лет, и он из Калужской области.

По данным Mash, судимый ранее мужчина предпринял попытку кражи в магазине, но был замечен. После этого он напал на 26-летнюю Анну Алексееву. Девушка получила резаные травмы кистей и предплечья, а также ушибы головного мозга. Пострадавшая госпитализирована. Со злоумышленником проводятся следственные действия.

Нападение на магазин произошло на Большой Академической улице Москвы. Захвативший заложницу злоумышленник требовал 300 тысяч рублей.