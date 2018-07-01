Видеофакт. Mash разместил кадры первого допроса захватившего заложницу в московском «Дикси»

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В Telegram-канале издания Mash сообщается, что преступника зовут Алексей Хуторянин, ему 38 лет, и он из Калужской области.

 

 

По данным Mash, судимый ранее мужчина предпринял попытку кражи в магазине, но был замечен. После этого он напал на 26-летнюю Анну Алексееву. Девушка получила резаные травмы кистей и предплечья, а также ушибы головного мозга. Пострадавшая госпитализирована. Со злоумышленником проводятся следственные действия.

Нападение на магазин произошло на Большой Академической улице Москвы. Захвативший заложницу злоумышленник требовал 300 тысяч рублей.

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Тэги: захват заложницы допрос Персона: Алексей Хуторянин Анна Алексеева Город: Москва Калуга

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