Фильм «Хрусталь» белоруски Дарьи Жук выдвинут на «Оскар»

Фильм «Хрусталь» (в международном варианте — Crystal Swan) молодого белорусского режиссера Дарьи Жук выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Дарья Жук. Фото: vk.com

Режиссер поделилась этой новостью, опубликованной ведущим американским еженедельником о кино Variety, на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА .

О том, что дебютная картина Дарьи Жук выбрана в качестве претендента на знаменитую кинопремию, стало известно 30 июня во время мировой премьеры фильма на кинофестивале в Карловых Варах.

Действие ленты разворачивается в 1996 году, история навеяна юностью самой Дарьи. Девушка-диджей, которая живет в Минске, мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессионалом. При оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком заводском городке, жители которого далеки от нонконформистского свободного духа.

Съемки фильма проходили в Беларуси. В его создании принимали участие кинокомпания «Демарш-фильм», Национальная киностудия «Беларусьфильм», компании Unfound Content, Fusion Features, Vice Films (США), а также немецкие и российские продюсеры.

Кадры из фильма. Фото kinopoisk.ru

Фильм уже демонстрировался на фестивалях в США, Германии. А в Таллинне на международном кинофестивале «Темные ночи» кинопроект «Хрусталь» получил награду секции Works in Progress. В Беларуси выход картины запланирован на 30 августа.

Дарья Жук родилась в Минске в семье журналистов. В 16 лет ухала в США, окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO. Режиссер и продюсер многих короткометражных картин, среди которых фильм «Настоящая американка», принимавший участие в фестивалях по всему миру и получивший диплом Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2015».