Военные пенсии еще раз подрастут

/ Общество
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Коэффициент пересчета пенсий военнослужащим 1 июля вновь увеличен.

В соответствии с указом президента № 314 от 31 августа 2017 года «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан», пенсии военным пересчитают в четыре этапа.

С 1 сентября 2017 года применялся коэффициент 0,83; с 1 декабря 2017 года — 0,85. С 1 июля 2018 года он составляет 0,9. С 1 января по 30 июня 2019 года коэффициент будет составлять 0,95.

С 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент не будет применяться.

До этого пенсии военнослужащим пересчитывали вслед за изменением денежного довольствия, которое исчисляется из соответствующих окладов по последней занимаемой должности, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, денежной компенсации взамен продовольственного пайка, включая выплаты, связанные с индексацией денежного довольствия, отмечает БелаПАН.

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Тэги: военные пенсионеры пенсии

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