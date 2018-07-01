Военные пенсии еще раз подрастут

Коэффициент пересчета пенсий военнослужащим 1 июля вновь увеличен.

В соответствии с указом президента № 314 от 31 августа 2017 года «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан», пенсии военным пересчитают в четыре этапа.

С 1 сентября 2017 года применялся коэффициент 0,83; с 1 декабря 2017 года — 0,85. С 1 июля 2018 года он составляет 0,9. С 1 января по 30 июня 2019 года коэффициент будет составлять 0,95.

С 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент не будет применяться.