ЧМ-2018. Хорватия по пенальти обыграла Данию и вышла в четвертьфинал

/ Спорт
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Сборная Хорватии стала четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

1 июля в матче 1/8 финала в Нижнем Новгороде Хорватия в серии пенальти обыграла команду Дании.

Счет в матче был открыт уже на первой минуте, когда отличился защитник датчан Матиас Йергенсен. На 4-й минуте хорваты отыгрались после гола Марио Манджукича.

Ни в основное, ни в дополнительное время больше голов забито не было. Хотя хорваты имели шанс вырвать победу за четыре минуты до конца овертайма, когда в ворота датчан был назначен пенальти. Однако Лука Модрич не смог переиграть Каспера Шмейхеля.

Кстати, за игрой датского голкипера с трибуны следил его именитый отец Петер Шмейхель — в прошлом голкипер сборной Дании и «Манчестер Юнайтед».

В серии пенальти также всё решила игра вратарей. Каспер Шмейхель взял два удара, однако голкипер хорватов Даниэль Субашич отбил на один удар больше и вывел свою сборную в четвертьфинал.

Соперником Хорватии будет команда России, которая сегодня также в серии пенальти обыграла сборную Испании. Матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 футбол-Хорватия Персона: Матиас Йергенсен Марио Манджукич Каспер Шмейхель Петер Шмейхель Даниэль Субашич Лука Модрич

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