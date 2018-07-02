На ЧМ-2018 по футболу 2 июля состоятся два матча 1/8 финала

/ Спорт
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Еще два матча 1/8 финала состоятся 2 июня на чемпионате мира по футболу в России.

В 17:00 в Самаре сыграют Бразилия и Мексика. Последний раз между собой эти команды встречались в товарищеском матче в июне 2015 года. Тогда выиграла Бразилия.

В 21:00 в Ростове встретятся Бельгия и Япония. Для азиатской команды это шестой чемпионат мира подряд и третий выход в плей-офф. Впрочем, преодолеть стадию 1/8 финала японцам не удавалось.

Оба матча в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».

Победители пар встретятся в четверьфинале 6 июля в Казани. Уже известны две пары четвертьфиналистов: Уругвай — Франция (6 июля, 17:00, Нижний Новгород) и Россия — Хорватия (7 июля, 21:00, Сочи).

 

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018

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