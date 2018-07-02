В Минск съехались коммунисты со всего бывшего СССР. Их приветствовал Лукашенко

/ Политика
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В Минске 1-3 июля проходит пленума Центрального совета Союза коммунистических партий — Коммунистической партии Советского Союза (СКП-КПСС). Коммунисты собрались в Белорусском государственном музеи истории Великой Отечественной войны.

СКП-КПСС — это международное общественное объединение коммунистических партий, действующих в государствах, образовавшихся на территории бывшего СССР.

Своими основными целями СКП-КПСС называет защиту прав и социальных завоеваний трудящихся, сохранение и восстановление утраченных основ социализма, возрождение всесторонних связей и дружбы советских народов и воссоздание на добровольной основе их государственного союза.

Члены СКП-КПСС не впервые собираются в Минске. В ноябре 2014 года в белорусской столице проходил XXXV съезд объединения.

Приветствие участникам коммунистического собрания направил Александр Лукашенко.

«Союз коммунистических партий объединяет сторонников идеи равенства и социальной справедливости из многих стран и по праву считается одним из крупнейших общественно-политических формирований», — отметил глава государства.

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Он выразил убежденность, что мероприятие «пройдет в творческом, созидательном ключе, а его предложения будут способствовать укреплению дружбы между братскими народами, гражданского единства и взаимопонимания».

Александр Лукашенко в советские годы был членом Коммунистической партии и до сих пор испытывает к ней симпатии.

«Свой партийный билет я не сжег. Недавно у детей поинтересовался, а где мой партийный билет. Сказали, мол, папа, дома в шкафу лежит, как ты его и положил. <…> Я никогда не скрывал, что я был в компартии», — говорил Лукашенко в октябре 2014 года октября на пресс-конференции для российских региональных СМИ.

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Тэги: СКП-КПСС коммунисты Персона: Александр Лукашенко

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  • А в каких государствах бывшего СССР коммунисты остались? Беларусь и Россия?
  • Ага, настолько Лкашэначка коммунистам симпатизирует, что его фракция призывала за запрет компартии голосовать.