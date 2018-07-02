Фотофакт. На улице Комсомольской уложили люки с грамматическими ошибками

На новых люках, уложенных на реконструированной улице Комсомольской в Минске, граждане обнаружили грамматические ошибки.

На одном из люков изображена первая минская электростанция, снесенная при строительстве отеля возле цирка на проспекте Независимости. По окружности люка на разных языках написано название белорусской столицы.

При этом на идише буквы расположены задом наперед, то есть слово «Минск» читается как «ксним». Задом наперед также написано название города и на арабском языке. На это обстоятельство в своем «Фейсбуке» обратил внимание основатель портала TUT.by Юрий Зиссер.

Кроме того, белорусское слово «уведзена» во фразе «У 1886 годзе ўведзена першая гарадская электрастанцыя» написано через «у», хотя требуется «ў».