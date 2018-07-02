Азаренко вышла во второй круг «Уимблдона»

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (87-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг Уимблдонского турнира.

2 июля в матче первого круга Азаренко обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову (110) — 7:6, 6:3.

Следующей соперницей Азаренко будет 7-й номер посева чешка Каролина Плишкова (8). Виктория и Каролина встречались между собой пять раз. Трижды побеждала Азаренко. В этом году теннисистки играли друг с другом уже дважды — на турнире в Майами выиграла белоруска, в Мадриде была сильнее Плишкова.

Сегодня стартовые матчи на «Уимблдоне» проведут еще две белоруски — Арина Соболенко и Вера Лапко.

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Тэги: Уимблдон Персона: Виктория Азаренко Екатерина Александрова Каролина Плишкова

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