Пресс-секретарь Дмитрия Медведева уходит работать в банк

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Пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова в скором времени уйдет с должности.

Фото rupolitika.com

По данным Русской службы Би-би-си, ей предложили работу во «Внешэкономбанке». Там она может занять должность заместителя председателя правления и возглавить новое направление урбанистики и развития территорий.

Как уточняет РБК, Тимакова сменит работу в конце лета или в начале осени

Сама Тимакова информацию о своем увольнении назвала слухами и сказала, что продолжает работу.

Наталья Тимакова работала в «Московском комсомольце», «Коммерсанте» и «Интерфаксе». В 1999 году Тимакова стала и. о. пресс-секретаря премьер-министра Владимира Путина, а после его избрания президентом в 2000 году — сначала заместителем, а затем начальником пресс-службы президента. До этого

В 2008 году стала пресс-секретарем Дмитрия Медведева, когда он был избран президентом. После его назначения премьером в 2012 году Тимакова заняла должность пресс-секретаря и заместителя руководителя аппарата правительства, отмечает «Дождь».

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Тэги: Россия пресс-секретарь Персона: Дмитрий Медведев Владимир Путин Наталья Тимакова

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