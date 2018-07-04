Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу
На чемпионате мира по футболу, проходящем в России, определились все пары четвертьфиналистов.
1. Уругвай — Франция. Матч состоится 6 июля в 17:00 в Нижнем Новгороде.
2. Бразилия — Бельгия. Матч состоится 6 июля в 21:00 в Казани.
3. Швеция — Англия. Матч состоится 7 июля в 17:00 в Самаре.
4. Россия — Хорватия. Матч состоится 7 июля в 21:00 в Сочи.
Все матчи этой стадии будут показаны в прямом эфире на телеканале «Беларусь 5».
Полуфинальные пары составят победители матчей 1-2 (10 июля, Санкт-Петербург) и 3-4 (11 июля, Москва).
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