Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу, проходящем в России, определились все пары четвертьфиналистов.

1. Уругвай — Франция. Матч состоится 6 июля в 17:00 в Нижнем Новгороде.

2. Бразилия — Бельгия. Матч состоится 6 июля в 21:00 в Казани.

3. Швеция — Англия. Матч состоится 7 июля в 17:00 в Самаре.

4. Россия — Хорватия. Матч состоится 7 июля в 21:00 в Сочи.

Все матчи этой стадии будут показаны в прямом эфире на телеканале «Беларусь 5».

Полуфинальные пары составят победители матчей 1-2 (10 июля, Санкт-Петербург) и 3-4 (11 июля, Москва).