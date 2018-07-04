Председатель Партии БНФ Григорий Костусев задержан. Его будут судить

3 июля по дороге в аэропорт задержан председатель Партии БНФ Григорий Костусев, который направлялся в Варшаву для участия в заседании международный комиссии польского сейма.

Как сообщил БелаПАН зампред Партии БНФ Алексей Янукевич, информации о случившемся очень мало.

«Узнали, что он не сел на самолет. Мы обзванивали районные отделы милиции и совсем недавно получили информацию, весьма ограниченную, что Костусев находится в изоляторе временного содержания Минского района и что завтра будет суд», — сказал Янукевич.

Когда и за что будут судить лидера Партии БНФ, на данный момент неизвестно.

«Но очевидно, что если задержание произошло в Минском районе, то судить могут за участие в акции против работы развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» в Куропатах», — предположил Янукевич.

По его словам, Костусев последнее время несколько раз посещал Куропаты, где больше месяца длится гражданская акция против работы развлекательного заведения на месте массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий.

Янукевич также отметил, что заседание комиссии польского сейма, в котором планировал участвовать Костусев, не экстренное. «Такие встречи проходят регулярно, на них обсуждается ситуация в Беларуси. Но это достаточно важное мероприятие, на котором можно высказать свою позицию и расставить акценты», — добавил зампредседателя Партии БНФ.

По сведениям БелаПАН, в заседании международный комиссии польского парламента 4 июля примут участие лидеры движения «За Свободу» Юрий Губаревич и Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, депутаты Палаты представителей Елена Анисим и Анна Канопацкая, представитель движения солидарности «Разам» Игорь Ляльков, зампредседателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ирина Вешторд и сопредседатель незарегистрированного Белорусского национального конгресса Владимир Некляев.