На Брестском рынке сгорели холодильные установки
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Ночью 3 июля в Бресте на крытом рынке произошел пожар – загорелись холодильные установки.
Видео МЧС
Информация о ЧП в ТУП «Брестский рынок» на улице Карбышева в областном центре поступила в МЧС в 4:31.
В 4:39 пожар был локализован прибывшими спасателями, в 4:41 — ликвидирован.
Огнем уничтожены четыре холодильные установки, повреждены еще две установки, а также имущество.
Пострадавших нет.
Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (аварийный режим работы холодильной установки),
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