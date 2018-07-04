На Брестском рынке сгорели холодильные установки

Ночью 3 июля в Бресте на крытом рынке произошел пожар – загорелись холодильные установки.

Видео МЧС

Информация о ЧП в ТУП «Брестский рынок» на улице Карбышева в областном центре поступила в МЧС в 4:31.

В 4:39 пожар был локализован прибывшими спасателями, в 4:41 — ликвидирован.

Огнем уничтожены четыре холодильные установки, повреждены еще две установки, а также имущество.

Пострадавших нет.