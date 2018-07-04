Лукашенко поздравил Трампа и американцев с Днем Независимости США

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Александр Лукашенко поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и народ этой страны с национальным праздником — Днем Независимости, который отмечается в США 4 июля.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером США в стратегических вопросах международной повестки дня.

«Надеюсь на продолжение позитивной динамики в отношениях между нашими государствами и на дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба главы белорусского государства.