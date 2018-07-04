Марадона приедет в Беларусь 16 июля. Аргентинец заявил, что хочет познакомиться с Александром Лукашенко

Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона, являющийся председателем правления ФК «Динамо-Брест», приедет в областной центр 16 июля и посетит матч брестчан с солигорским «Шахтером».

«О том, что Марадона прилетит 16 июля, стало известно вчера. Он будет на игре, об остальных мероприятиях мы проинформируем дополнительно», — сообщила БелаПАН пресс-секретарь «Динамо» Ольга Хижинкова.

В видеообращении в Инстаграм Марадона анонсировал свой визит в Беларусь, а также заявил, что хочет познакомиться с Александром Лукашенко.

Maradona to Belarus on 16.07.2018 Публикация от Tajeddine Seif (@tajeddineseif) 3 Июл 2018 в 12:08 PDT

О подписании трехлетнего контракта с 57-летним Марадоной брестский клуб объявил 15 мая. Аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

Марадона приступит к работе в «Динамо» после окончания чемпионата мира в России.