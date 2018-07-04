Марадона приедет в Беларусь 16 июля. Аргентинец заявил, что хочет познакомиться с Александром Лукашенко
Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона, являющийся председателем правления ФК «Динамо-Брест», приедет в областной центр 16 июля и посетит матч брестчан с солигорским «Шахтером».
«О том, что Марадона прилетит 16 июля, стало известно вчера. Он будет на игре, об остальных мероприятиях мы проинформируем дополнительно», — сообщила
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О подписании трехлетнего контракта с 57-летним Марадоной брестский клуб объявил 15 мая. Аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.
Марадона приступит к работе в «Динамо» после окончания чемпионата мира в России.
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