Марадона приедет в Беларусь 16 июля. Аргентинец заявил, что хочет познакомиться с Александром Лукашенко

/ Спорт
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Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона, являющийся председателем правления ФК «Динамо-Брест», приедет в областной центр 16 июля и посетит матч брестчан с солигорским «Шахтером».

«О том, что Марадона прилетит 16 июля, стало известно вчера. Он будет на игре, об остальных мероприятиях мы проинформируем дополнительно», — сообщила БелаПАН пресс-секретарь «Динамо» Ольга Хижинкова.

В видеообращении в Инстаграм Марадона анонсировал свой визит в Беларусь, а также заявил, что хочет познакомиться с Александром Лукашенко.

 

Maradona to Belarus on 16.07.2018

Публикация от Tajeddine Seif (@tajeddineseif)

О подписании трехлетнего контракта с 57-летним Марадоной брестский клуб объявил 15 мая. Аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

Марадона приступит к работе в «Динамо» после окончания чемпионата мира в России.

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Тэги: ФК Динамо-Брест Персона: Диего Марадона Ольга Хижинкова Город: Брест

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  • Что ж он сборную своей страны не тренеровал ? Видно мало денжек предлагали. А у Беларуси денег мнооого ! Сшибет побольше бабла и слиняет, а футбол в Бресте так и останется на среднем уровне. Ему надо предложить сборную Беларуси по футболу.
  • И финансовые расходы под контроль президента и КГБ. Чуть что и ... Чтобы не катался по всему миру за народные денежки.
  • И финансовые расходы под контроль президента и КГБ. Чуть что и ... Чтобы не катался по всему миру за народные денежки.