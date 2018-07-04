Статкевич и Сивчик находятся в ЦИП на Окрестина

Один из лидеров Белорусского национального конгресса (не зарегистрирован в Беларуси) Николай Статкевич и представитель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик находятся в центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, активиста Максима Винярского и председателя Партии БНФ Григория Костусева будут судить за участие в акции по защите Куропат.

Все четверо были задержаны 3 июля.

Статкевича и Сивчика задержали возле их домов, когда политики собирались идти на альтернативную официальным празднованиям «Акцию освобождения и солидарности» на бульвар Толбухина. Родственникам задержанных сообщили, что они находятся в ЦИП.

Конкретные причины задержания пока не известны, однако вероятно, что они будут отбывать административный арест за участие в несанкционированных акциях. Как предполагает супруга Статкевича Марина Адамович, политика могли задержать, чтобы он полностью отсидел 10 суток ареста за одну из осенних акций. 25 марта Статкевича уже помещали в ЦИП, однако неожиданно в тот же день отпустили — после окончания в Минске мероприятий к 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики.

25 марта из ЦИП отпустили и Сивчика. Он с 21 марта отбывал пятисуточный арест за участие в акции по случаю неофициального Дня белорусской воинской славы (8 сентября 2017 года). Не исключено, что его также будут судить за участие в одной из акций.

Винярского задержали на бульваре Толбухина, где он планировал принять участие в «Акции освобождения и солидарности». Из Первомайского РУВД его привезли в УВД Минского района. Он успел сообщить о предстоящем суде за участие в акции против работы развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» в Куропатах.