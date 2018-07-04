МВД: попытка проведения «Акции освобождения и солидарности» 3 июля в Минске была пресечена в соответствии с законодательством

Попытка проведения несанкционированного массового мероприятия 3 июля в Минске была пресечена в соответствии с законодательством. Об этом заявил заместитель начальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян на пресс-конференции 4 июля. Так он ответил на вопрос о задержаниях в районе бульвара Толбухина в столице, пишет БелаПАН .

«Что касается какой-то попытки — не проведения, а именно попытки — проведения несанкционированной акции на территории города Минска, то у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок массовых мероприятий», — сказал Курьян.

По его словам, за разрешением на проведение акции в сквере на бульваре Толбухина в Мингорисполком никто не обращался. «Соответственно, попытка проведения несанкционированного массового мероприятия была пресечена», — сказал представитель МВД.

Тот факт, что задержание производили сотрудники милиции в штатском, которые не представлялись и не показывали документы, Курьян отрицает. «Всегда представляются, с бейджами», — отметил он.

Накануне в Минске было задержано порядка 30 человек, которые отозвались на инициативу оппозиционного политика Николая Статкевича провести в сквере на Толбухина «Акцию освобождения и солидарности». Статкевич в Фейсбуке призывал людей «высказать свою солидарность с поколением, освободившим мир от власти Гитлера, и с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти его сторонника».

Несанкционированная акция была пресечена сотрудниками милиции в штатском. В числе задержанных была группа правозащитников, одетых в специальные жилетки.

Задержанных доставили в УВД Первомайского района и отпустили спустя три часа после дачи объяснений.

Статкевич и еще один оппозиционный политик — Вячеслав Сивчик — были задержаны до начала акции. 4 июля их должны судить.