Посол Беларуси в России: неправильно винить в коррупции только государство

Низкий уровень преступности и коррупции является одним из достижений Беларуси. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко.

«Инвестор с удовольствие идет к нам, потому что есть защита государства от коррупции, от различного рода недобросовестной конкуренции и всех других параметров. Все государства занимаются этим, чтобы как можно ниже опустить эту линию», — сказал дипломат.

По его словам, Беларусь гордится, что в рейтинге Всемирного банка Doing business входит в десятку стран, которая активно совершенствует законодательство в сфере предпринимательства.

«Этим показателем мы гордимся, и он достаточен для того, чтобы наша экономика, наука, культура эффективно развивались и к нам приходили бизнес и инвестор», — сказал Петришенко.

По его словам, национальное законодательство Беларуси в различных сферах активно развивается, совершенствуется и соответствует лучшим мировым практикам.

«С точки зрения управляемости государства нам проще некоторые передовые модели правовых подходов внедрить. И мы это делаем, — сказал Петришенко. — Поэтому иногда возникают эти вопросы у людей с точки зрения ужесточения некоторых наказаний, но по некоторым направлениям идет смягчение. У нас идет совершенствование законодательства в сфере бизнеса, оно раскрепощается. Но уровень ответственности за результаты своей конечной деятельности ложатся на бизнес».

По мнению посла, неправильно винить в коррупции только государство. «Всем надо жить, исходя из тех норм, которые прописаны в нашем общем доме», — сказал дипломат.