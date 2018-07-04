Статкевич отказался участвовать в суде и потребовал, чтобы его «отвезли в тюрьму»

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Николай Статкевич отказался участвовать в судебном процессе и потребовал, чтобы его отвезли обратно в тюрьму.

Процесс проходит в суде Первомайского района. Статкевича обвиняют в призывах к участию в несанкционированной акции.

«Я не хочу принимать участие в этом позорном спектакле, когда судят за то, что ты хотел возложить цветы к могиле солдат», — заявил Статкевич в начале заседания.

Судья объявила перерыв, после которого принял решение продолжить заседание в отсутствии обвиняемого, так как тот «срывает его».

Статкевич был задержан 3 июля возле своего дома, когда шел на альтернативную официальным празднованиям «Акцию освобождения и солидарности» на бульвар Толбухина.

До суда Статкевича держали в ЦИП на Окрестина.



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Тэги: власть-оппозиция задержание Персона: Николай Статкевич Город: Минск

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