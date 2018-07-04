Петришенко объяснил, что имел в виду Лукашенко, говоря о возможности вхождения в другое государство

/ Политика
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Вопрос о вхождении Беларуси в состав какого-либо государства абсолютно не стоит, заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью телеканалу РБК на просьбу прокомментировать слова Александра Лукашенко о возможной потере страной независимости.

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко. Фото Siralex95

22 июня на совещании в Шкловском районе Лукашенко сказал, что экономические проблемы могут обернуться конфликтом. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог развяжут еще войну, как в Украине», — заявил он.


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Поясняя это высказывание, Петришенко уточнил: «Хотел бы, чтобы телезрители абсолютно правильно восприняли те слова. Это было рабочее совещание по вопросам агропромышленного комплекса. Глава государства требовал выполнения тех целевых параметров, которые необходимо всем выполнять с точки зрения реализации агропромышленной политики нашей страны, выполнения обязательств, связанных с вводом новых объектов, ряд других моментов, то есть мы должны наращивать экспортную ориентированность продовольственной группы товаров. Поэтому эта фраза была сказана для концентрации усилий и мобилизации наших всех граждан, каждого на своем месте, которые задействованы в этом процессе, чтобы они качественно, в срок и с высоким уровнем производственной дисциплины выполняли эти задачи».

Петришенко подчеркнул, что белорусский руководитель, «выражая эту мысль свою, именно подчеркивал, что каждый должен качественно и добросовестно выполнять свои задачи».

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Тэги: независимость Персона: Александр Лукашенко Игорь Петришенко

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  • Оправдание товарищ политик ни к селу, ни к городу, так, для младших классов.
  • Все на борьбу с "российской агрессией" ?
  • Господин Петришенко, что нужно выполнять показатели совершенно понятно, президент же об этом сказал. Но что делать если эти показатели не будут выполнены, как это бывает в 90% случаев. Рыть землянки?
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