Петришенко объяснил, что имел в виду Лукашенко, говоря о возможности вхождения в другое государство

Вопрос о вхождении Беларуси в состав какого-либо государства абсолютно не стоит, заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью телеканалу РБК на просьбу прокомментировать слова Александра Лукашенко о возможной потере страной независимости.

Игорь Петришенко. Фото Siralex95

22 июня на совещании в Шкловском районе Лукашенко сказал, что экономические проблемы могут обернуться конфликтом. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог развяжут еще войну, как в Украине», — заявил он.

Поясняя это высказывание, Петришенко уточнил: «Хотел бы, чтобы телезрители абсолютно правильно восприняли те слова. Это было рабочее совещание по вопросам агропромышленного комплекса. Глава государства требовал выполнения тех целевых параметров, которые необходимо всем выполнять с точки зрения реализации агропромышленной политики нашей страны, выполнения обязательств, связанных с вводом новых объектов, ряд других моментов, то есть мы должны наращивать экспортную ориентированность продовольственной группы товаров. Поэтому эта фраза была сказана для концентрации усилий и мобилизации наших всех граждан, каждого на своем месте, которые задействованы в этом процессе, чтобы они качественно, в срок и с высоким уровнем производственной дисциплины выполняли эти задачи».

Петришенко подчеркнул, что белорусский руководитель, «выражая эту мысль свою, именно подчеркивал, что каждый должен качественно и добросовестно выполнять свои задачи».