Предназначение женщин — рожать, а не футбол — генсек БФФ

/ Спорт
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Юрий Вергейчик считает, что футбол — не женский вид спорта.

«Считаю, что футбол все-таки не женский вид спорта. Предназначение женщин – рожать. А не так трудиться и издеваться над организмом. Спорт – это не только положительные эмоции, а еще и отданное здоровье, время. Хочется, чтобы мы для наших любимых женщин создавали идеальные условия для жизни. Я их ассоциирую с музыкой, танцами», — сказал Вергейчик в эфире «Беларусь 5», передает Тribuna.com.

Специалист высказывал эту позицию в 2016 году. «Я бы не хотел, чтобы наши женщины были, извините, с кривыми ногами, синяками, со шрамами и подбитыми глазами», — говорил он тогда.

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Тэги: АБФФ женский футбол Персона: Юрий Вергейчик

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