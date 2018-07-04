Предназначение женщин — рожать, а не футбол — генсек БФФ

Юрий Вергейчик считает, что футбол — не женский вид спорта.

«Считаю, что футбол все-таки не женский вид спорта. Предназначение женщин – рожать. А не так трудиться и издеваться над организмом. Спорт – это не только положительные эмоции, а еще и отданное здоровье, время. Хочется, чтобы мы для наших любимых женщин создавали идеальные условия для жизни. Я их ассоциирую с музыкой, танцами», — сказал Вергейчик в эфире «Беларусь 5», передает Тribuna.com .