Азаренко проиграла Каролине Плишковой во втором раунде «Уимблдона»

Экс-первая ракетка мира уступила со счетом 3:6, 3:6. Поединок длился 1 час 12 минут.

Белоруска сейчас занимает 87-ую позицию в рейтинге WTA, а ее соперница — 8-ую.

Для Каролины Плишковой выход в третий раунд «Уимблдона» стал первым в карьере. Азаренко дважды играла в полуфинале — в 2011 и 2012 годах, а в прошлом сезоне, всего спустя полгода после родов, дошла до четвертого раунда, где уступила румынке Симоне Халеп.

На «Уимблдоне» продолжают выступать белоруски Вера Лапко и Александра Саснович.