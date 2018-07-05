Лукашенко — Мадуро: Венесуэла для Беларуси — братская страна и стратегический партнер

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником — Днем Независимости.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Сегодня в условиях исчезновения бывшего мироустройства с относительной стабильностью и взаимопониманием как никогда остро стоит вопрос защиты государственного суверенитета. В непростых внешнеполитических реалиях Венесуэла под вашим руководством решительно отстаивает свой путь социально-экономического развития, политическую идентичность и культуру», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что прошедшие в Венесуэле президентские выборы продемонстрировали большое доверие Николасу Мадуро, приверженность идеалам Боливарианской революции, единство венесуэльского народа и его стремление к самостоятельности, благополучию и прогрессу. «Венесуэла для Беларуси — братская страна и стратегический партнер. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на многополярность мира, невмешательство во внутренние дела, бесперспективность санкций. Белорусская и венесуэльская экономики взаимодополняемые, а двусторонние отношения имеют значительный потенциал для развития», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, президентские выборы в Венесуэле прошли в мае. Согласно официальным данным, Мадуро набрал 68% голосов, принявших участие в выборах избирателей.