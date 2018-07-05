«Википедия» в знак протеста прекратила работу в четырех странах Евросоюза

4 июля онлайн-энциклопедия «Википедия» прекратила работу в четырех странах Евросоюза: Италии, Испании, Польше и Латвии. Это было сделано в знак протеста.

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Этим шагом «Википедия» попыталась обратить внимание к голосованию в Европарламенте по директиве об авторском праве в интернете, которое должно состояться 5 июля.

«Директива в нынешнем виде угрожает свободе общения онлайн и создает препятствия для доступа к интернету. Если она будет принята в нынешней форме, обмен энциклопедическими знаниями в социальных сетях, может оказаться невозможным. «Википедия» окажется под угрозой», – говорится в сообщении на главной странице польской версии энциклопедии.