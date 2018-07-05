СМИ сватают Роналду в «Ювентус»

/ Спорт
Просмотров: 112 Комментариев: 0

Один из лучших футболистов за всю историю мирового футбола португальский нападающий Криштиану Роналду по сведениям нескольких авторитетных мировых спортивных СМИ покинет мадридский «Реал» и перейдет в туринский «Ювентус».

Итальянский клуб готов заплатить «Реалу» за португальца около 100 миллионов евро и предложить зарплату Роналду в районе 30 миллионов евро в год.

Испанские СМИ ранее сообщали, что Роналду сам выразил желание покинуть Мадрид.

По некоторым сведениям, португалец уже побывал в Турине, чтобы присмотреть будущее жилье.

33-летний Криштиану Роналду — пятикратный обладатель самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол ФК Ювентус Персона: Криштиану Роналду

Другие материалы на эту тему:

Сборная Беларуси по футболу поехала в Москву на чемпионат мира. Среди артистов

Сборная Беларуси по футболу поехала в Москву на чемпионат мира. Среди артистов

«Реал» снова на вершине. И спускаться не помышляет

«Реал» снова на вершине. И спускаться не помышляет

Оперативная съемка: встреча подозреваемых в организации договорных матчей

Оперативная съемка: встреча подозреваемых в организации договорных матчей

Евгений Балинский. ПАРАЛЛЕЛИ. Ранетое сердце

Евгений Балинский. ПАРАЛЛЕЛИ. Ранетое сердце

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте