СМИ сватают Роналду в «Ювентус»

Один из лучших футболистов за всю историю мирового футбола португальский нападающий Криштиану Роналду по сведениям нескольких авторитетных мировых спортивных СМИ покинет мадридский «Реал» и перейдет в туринский «Ювентус».

Итальянский клуб готов заплатить «Реалу» за португальца около 100 миллионов евро и предложить зарплату Роналду в районе 30 миллионов евро в год.

Испанские СМИ ранее сообщали, что Роналду сам выразил желание покинуть Мадрид.

По некоторым сведениям, португалец уже побывал в Турине, чтобы присмотреть будущее жилье.

33-летний Криштиану Роналду — пятикратный обладатель самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча».