ВВП за первый квартал 2018 года вырос на 5,2%

В соответствии со второй оценкой объем ВВП в первом квартале 2018 года в текущих ценах сложился в сумме 26,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 5,2% больше уровня первого квартала 2017 года, сообщил Национальный статистический комитет.

Белстат осуществил вторую оценку ВВП за первый квартал 2018 года тремя методами (производственным, использования доходов и формирования ВВП по источникам доходов). Публикуемые данные основаны на официальной статистической информации (агрегированных и экстраполированных первичных статистических данных), административных данных Министерства финансов об исполнении бюджета, актуализированных данных платежного баланса Национального банка и др.

Предыдущая оценка ВВП производственным методом являлась предварительной, поскольку основывалась на оперативной информации статистических обследований, экспертных оценках и косвенных расчетах.