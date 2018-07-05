Видеофакт. Женщина забралась на Статую Свободы, протестуя против политики Трампа

/ Мир
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В Нью-Йорке группа демонстрантов провела пикет против иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа.

Протестующие не ограничились лозунгами и плакатами – одна из участниц забралась на Статую Свободы и провела на ней несколько часов.

Полиция сначала вела с женщиной переговоры, уговаривая ее спуститься, но они не дали результата. Тогда правоохранители сами залезли на статую и спустили женщину вниз, после чего она была задержана и взята под стражу, сообщает CNN.

В последние недели политические оппоненты Трампа выступили за запрет Иммиграционно-таможенной службы США. Она входит в структуру Министерства внутренней безопасности США и занимается патрулированием границ, задержанием и депортацией нелегальных иммигрантов. Службу обвиняли, в частности, в чрезмерно жестоком обращении с нелегалами.
 

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Тэги: США статуя свободы Город: Нью-Йорк

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