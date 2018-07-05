Оппозиционная правоцентристская коалиция подписала соглашение о сотрудничестве с польской «Гражданской платформой»

Правоцентристская коалиция белорусской оппозиции, в которую входят Объединенная гражданская партия, движение «За Свободу» и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», подписала с польской оппозиционной партией «Гражданская платформа» 4 июля в Варшаве соглашение о сотрудничестве, передает БелаПАН .

По мнению сопредседателя оргкомитета БХД Виталия Рымашевского, подписание соглашения чрезвычайно важно, поскольку «Гражданская платформа» входит в Европейскую народную партию. «Данное соглашение позволит углубить взаимоотношения между нашими партиями и усилить нашу работу на всех международных площадках», — цитирует политика пресс-служба оргкомитета.

«Мы обсудили с руководством «Гражданской платформы» планы на сотрудничество на ближайший год. Надеюсь, что все они будут реализованы, установятся тесные контакты между членами нашей партии, молодежной организации, и мы будем успешно сотрудничать, продвигая общие интересы Беларуси и Польши в Европейском союзе», — отметил Рымашевский.

«Гражданская платформа» — польская либерально-консервативная политическая партия, основана в 2001 году, одним из основателей выступил Дональд Туск, занимающий сейчас пост председателя Европейского совета. После парламентских выборов 2015 года находится в оппозиции к правящей партии «Закон и справедливость».