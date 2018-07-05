Для получения канадской визы с 31 июля надо будет предоставлять биометрические данные

С 31 июля предоставление биометрических данных станет обязательным условием для получения канадской визы, разрешения на учебу, работу, временное и постоянное проживание в Канаде.

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Как сообщает сайт правительства Канады, сдать отпечатки пальцев и предоставить фотографию должны будут граждане всех стран, кроме США.

Предоставления биометрических данных будут требовать от лиц в возрасте от 14 до 79 лет. Повторное предоставление биометрических данных должно происходить не реже одного раза в 10 лет.