Для получения канадской визы с 31 июля надо будет предоставлять биометрические данные

/ Общество
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С 31 июля предоставление биометрических данных станет обязательным условием для получения канадской визы, разрешения на учебу, работу, временное и постоянное проживание в Канаде.

Фото pixabay.com

Как сообщает сайт правительства Канады, сдать отпечатки пальцев и предоставить фотографию должны будут граждане всех стран, кроме США.

Предоставления биометрических данных будут требовать от лиц в возрасте от 14 до 79 лет. Повторное предоставление биометрических данных должно происходить не реже одного раза в 10 лет.

По информации МИД Беларуси, сбор биометрических данных будут осуществлять канадские визовые центры. Ближайшие к Беларуси визовые центры расположены в Варшаве (Польша), Москве и Санкт-Петербурге (Россия), пишет БелаПАН.

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Тэги: Беларусь-Канада

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