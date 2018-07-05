Полонез Огинского в исполнении «Песняров» собрал миллион просмотров на YouTube

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Вокальная версия полонеза Огинского в исполнении белорусского государственного ансамбля «Песняры» собрала миллион просмотров на YouTube, войдя в топ-5 самых популярных версий этого произведения по данной площадке в мире. Коллектив решил отметить это выпуском официального клипа на песню.

Инструментальная композиция была написана Михаилом Клеофасом Огинским в 1794 году в усадьбе Залесье под Молодечно. В начале 90-х она рассматривалась в качестве одного из вариантов гимна Республики Беларусь. В 2008 году «Песняры» сделали на нее вокальную аранжировку, добавив текст, написанный Вячеславом Шараповым.

Популярность новой версии принесли концертные исполнения и размещенные на YouTube телевизионные видеозаписи, где она исполнялась на разных языках. Больше всего — более 650 тысяч просмотров — у русскоязычной версии композиции. Около 280 тысяч просмотров — у белорусскоязычной версии. Больше 100 тысяч — у версии на польском. При этом существует также версия композиции на украинском.

 

 

Еcли смотреть по YouTube, версия «Песняров» входит в мировой топ-5 исполнений этой композиции. При этом — с большим отрывом — является самой популярной вокальной версией.

«Полонез Огинского стал одной из визиток нашего коллектива. Он звучит на каждом концерте в любой стране и неизменно является одним из эмоциональных пиков программы. Поэтому первый официальный клип решили снять именно на нее», — рассказывает художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев.

 

 

«При всей лиричности это настолько мощная и настолько глобальная композиция, что любые съемки на фоне декораций или в помещении выглядели бы искусственно. Это гимн родине, поэтому единственно возможным фоном стали небо и земля», — говорят режиссеры клипа Дмитрий Левковский и Мария Монакова.

Версия полонеза Огинского на белорусском вошла в новый альбом ансамбля «Песняры» «Продолжение», который вышел в мае 2018. Послушать его онлайн можно на Яндекс.Музыке.

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Тэги: полонез Огинского Песняры Персона: Вячеслав Шарапов Роман Козырев Дмитрий Левковский Мария Монакова

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