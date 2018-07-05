7 июля на Зыбицкой пройдет перфоманс лучших youtube-музыкантов

На улице Зыбицкой в центре Минска вечером 7 июля пройдет музыкальный перфоманс финалистов проекта «Смелее».

Музыканты будут выступать у бара «На пляже» 7 июля с 19:00 и до позднего вечера. Публику будут развлекать все финалисты конкурса «Смелее» вместе со своими звездными наставниками.

В частности, выступит 19-летняя гитаристка Лера Яскевич, которой помогает участник «Евровидения» певец Uzari. Лера известна кавер-версиями песен на русском и английском языках, а ролики на ее youtube-канале собрали в общей сложности около 40 млн просмотров.

Кроме того, на сцене сыграет 26-летний минчанин Ян Венгейчик, наставником которого выступает Анна Шаркунова. Постарается зажечь толпу и 24-летняя Маргарита Бабицкая, которая работает с Германом Титовым. Вместе с Лерой Яскевичей они будут отстаивать интересы эстрадного лагеря музыкального проекта.

В противовес им выступят музыканты, которых выбрали представители youtube-сообщества. В частности, исполнит песню 21-летний Александр Романенко, который тренируется с певицей Зеной. Покажет свое мастерство и минчанка Алиса Вопнярская, которой помогает блогер Homie. Послушать можно будет и 30-летнего Максима Олицкого, его звездным учителем стал рэпер Пэйнер.

Выбор шести финалистов был озвучен 29 июня. До сентября финалистам вместе с их наставниками предстоит написать песню, придумать образ, выпустить трек и собрать поклонников. На судьбу финалистов могут влиять только зрители с помощью голосов и комментариев на канале INSYNC.TV .

Победитель конкурса получит от «Альфа-Банка» возможность снять собственный клип, ротацию песни на радио и 2 тысячи долларов в эквиваленте. Суперфинал музыкального шоу состоится в начале сентября.